El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. Esta situación se mantendrá hasta la tarde, cuando las nubes altas seguirán dominando el cielo, pero sin previsión de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 14 grados al caer la noche.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 49% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el sur y suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el tiempo se presenta ideal para paseos y actividades en familia. En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.