El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 10 grados hacia las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% por la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, generará un ambiente más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.