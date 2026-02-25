El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 7:00 AM.
A partir de las 8:00 AM, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 12 grados, y el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas. Este patrón de nubes altas persistirá durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados . La máxima se alcanzará entre las 2:00 PM y las 3:00 PM, cuando el termómetro podría llegar a los 21 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto a la humedad relativa, se prevé que descienda a lo largo del día, comenzando en un 91% a la medianoche y bajando hasta un 42% hacia las 4:00 PM. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente por la mañana. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur-suroeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
El ocaso se producirá a las 19:13, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable. Los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables, perfectas para paseos y encuentros familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
