El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Las temperaturas en las primeras horas de la mañana oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 23 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, aunque es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:09, momento en el que los colores del ocaso ofrecerán un espectáculo visual digno de ser contemplado.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes que aprovechen esta jornada primaveral, manteniendo siempre precauciones ante el sol y el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
