El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. A lo largo de la tarde, la humedad se situará en torno al 24%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para alterar significativamente la sensación térmica, sí aportará frescura en los momentos más cálidos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:06, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.