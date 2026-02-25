El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 07:00, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 70% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta las 11:00, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados a mediodía. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 54% hacia las 10:00. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias del día.

Desde las 12:00 hasta las 18:00, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 19 grados a las 14:00. La brisa será suave, con vientos del sur y sureste que oscilarán entre los 11 y 17 km/h, aumentando ligeramente en las horas más cálidas del día.

Por la tarde, a partir de las 18:00, se espera que la temperatura comience a descender, llegando a los 15 grados hacia las 19:00. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 58% a las 18:00. El ocaso se producirá a las 19:08, marcando el inicio de una noche que se prevé mayormente despejada, aunque con algunas nubes altas.

Durante la noche, las temperaturas caerán hasta los 9 grados , y la humedad se mantendrá en torno al 59%. No se anticipan lluvias ni cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que la noche será tranquila y fresca.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y agradable, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.