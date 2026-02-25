El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 89% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Este descenso en la humedad se verá acompañado de un aumento en la temperatura, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo a medida que se acerque la tarde. A las 16:00 horas, la humedad se situará en un 41%, lo que indicará un tiempo más seco y agradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Estos vientos continuarán a lo largo del día, alcanzando su máxima velocidad de 22 km/h en la tarde. Esta brisa suave ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que el tiempo sea más tolerable durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, los cielos seguirán despejados, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles más frescos, alrededor de 12 grados a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:10, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar sin la interferencia de nubes.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.