El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 22 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 85% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 42% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en la mañana, pero se tornará más confortable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 19 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en algunos momentos, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso a las 19:13, lo que proporciona un día con una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. En resumen, se prevé un día primaveral en Los Palacios y Villafranca, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.