El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la madrugada.

A partir de las 5 de la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Osuna pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 21 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un mayor confort en las actividades diarias.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 40 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá con más nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:10.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el viento será moderado y la humedad se mantendrá en niveles cómodos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.