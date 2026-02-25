El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 07:00, antes de subir gradualmente.

A partir de las 08:00, se espera que la temperatura aumente hasta los 9 grados, y durante el resto de la mañana, se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día avance, se anticipa un aumento en la nubosidad. Desde las 04:00 hasta las 11:00, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría atenuar la intensidad del sol, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Morón pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 15:00 y las 16:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados a las 19:00 y a 14 grados hacia el final del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h durante la tarde. Esta brisa moderada proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes de Morón disfruten de un cielo estrellado. La temperatura caerá a 12 grados a las 20:00 y se mantendrá en torno a los 11 grados hasta la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 74% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.