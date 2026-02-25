El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 55%, lo que proporciona una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 8, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 11 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá estable, aunque se prevé una ligera disminución hacia el mediodía, cuando se espera que baje al 44%.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el horizonte. A partir de las 12 del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 4 de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 41% hacia las 3 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 11 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y del suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y encuentros sociales. La puesta de sol se anticipa para las 19:08, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable, ideal para disfrutar de la belleza del entorno montillano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.