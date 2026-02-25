El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados en las primeras horas, con una ligera disminución en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 76% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 13 grados a media mañana y llegando a un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que podría bajar hasta un 59% en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la presencia de vientos moderados provenientes del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, proporcionando un alivio en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 19 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la medianoche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

El viento, aunque moderado, podría intensificarse en algunas ráfagas, especialmente en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h en su máxima expresión. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde y durante la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

En resumen, el día se presenta como una jornada agradable en Moguer, con temperaturas suaves, cielos despejados y vientos moderados, lo que permitirá disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.