El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 5 de la mañana.
A partir de las 6 de la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, que alcanzará los 12 grados a las 8 de la mañana y subirá hasta los 14 grados a las 9 de la mañana. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en torno al 50%, lo que proporcionará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la temperatura continuará aumentando, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, llegando a un 21% a la 1 de la tarde, lo que permitirá que el calor se sienta más intenso.
Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente a partir de las 4 de la tarde, bajando a 20 grados a las 4 y 5 de la tarde, y continuando su descenso hasta los 15 grados hacia las 9 de la noche.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de Martos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol se producirá a las 19:05, marcando el final de un día soleado y agradable.
En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
