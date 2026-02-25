El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con la aparición de nubes altas a partir de las 04:00, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 04:00 y 05:00, alcanzando los 12 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados a las 16:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 18:00 y 18 grados a las 19:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% a las 16:00. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 82% a las 23:00, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este y luego a oeste, alcanzando su máxima velocidad de 24 km/h a las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y mayormente soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en Marchena. En resumen, se anticipa un día de clima templado y mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.