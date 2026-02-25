El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar un aspecto más grisáceo al horizonte, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 21 grados . A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero se espera que haya momentos de sol que alegren el ambiente.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa también irá en aumento, lo que podría hacer que la sensación de frescor se intensifique. Hacia el final del día, se prevé que el cielo continúe con nubes altas, pero sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

La puesta de sol está programada para las 19:14, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, a pesar de la presencia de nubes. Durante la noche, las temperaturas volverán a bajar, situándose en torno a los 11 grados, y el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día tranquilo y seco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado en ocasiones, no traerá consigo lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.