El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 20 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00 horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 61% hacia el mediodía. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 20 km/h hacia el mediodía. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén lluvias en todo el día, lo que permitirá que los habitantes de Mairena del Alcor disfruten de un día soleado y seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:12, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

