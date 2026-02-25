El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas de mayor calor, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante el calor del sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Los periodos de tiempo se caracterizarán por un tiempo estable y seco, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 19:08. La noche se presentará fresca, pero sin la preocupación de lluvias o mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que requieran de un tiempo favorable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.