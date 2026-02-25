El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 13 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 22 grados en la tarde, alrededor de las 4. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% y bajará hasta un 39% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que el día avance, la brisa se tornará más suave, con ráfagas que no superarán los 10 km/h en la tarde. Esto hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna parte del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con nubes altas que no generarán lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 7 de la tarde y cerrando el día en torno a los 13 grados a las 11 de la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 19:11, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se tornará en tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

