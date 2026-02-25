El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 11 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 64% a las 00:00, pero se espera que disminuya gradualmente, llegando a un 52% hacia las 10:00.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que permitirá que la temperatura se eleve hasta los 10 grados a las 04:00 y 05:00. A partir de las 08:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 09:00 y 12 grados a las 10:00. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo a las 16:00, donde se espera que el termómetro marque 23 grados. La humedad seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 21 grados a las 17:00 y 19 grados a las 18:00.

El viento será un factor a considerar hoy, con ráfagas que oscilarán entre 8 y 17 km/h, predominando del noreste en las horas de la mañana y del noroeste por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En resumen, Linares disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables y no se anticipan cambios drásticos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.