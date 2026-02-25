El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se espera en Lepe un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A partir de las primeras horas, la bruma dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde, cuando se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. En particular, se espera que la humedad se sitúe en torno al 75% durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se estima que será muy baja, con un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará con la disminución de la bruma, lo que facilitará la observación del cielo nocturno.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.