El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 9 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 81% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo al inicio, se tornará más seco conforme avanza el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las velocidades del viento variarán, siendo más intensas en la tarde, lo que podría influir en la percepción del calor.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:14, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.