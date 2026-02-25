El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo continúe con algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte la luminosidad del sol. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 23 grados, alcanzándose alrededor de las 3 de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 41% a las 9 de la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 19:04, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hará de este 25 de febrero un día perfecto para disfrutar de la belleza de Jaén y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.