El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Isla Cristina se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada, la visibilidad será reducida, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama hasta el mediodía.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 11 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. En las horas más cálidas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección sur y sureste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo un espectáculo de estrellas a partir de las 21:00 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a los 11 grados, lo que requerirá abrigarse si se planea salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con una mejora en las condiciones hacia la tarde, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento moderado.

