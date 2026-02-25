El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Huelva se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados . La temperatura más baja se registrará en la mañana, alcanzando los 10 grados a las 8:00, mientras que la máxima se dará en la tarde, alcanzando los 18 grados alrededor de las 15:00.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance un 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de chubascos en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque se espera que cualquier precipitación sea mínima y no afecte de manera notable las actividades al aire libre.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas expuestas.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso, especialmente durante las horas de luz.
En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
