El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una humedad relativa que rondará el 81% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 13°C a las 10:00 y llegando a un máximo de 23°C hacia las 16:00. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable. Sin embargo, la presencia de nubes altas comenzará a notarse a partir de las 05:00, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

El viento será un factor a tener en cuenta, con una dirección predominante del sur y velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. A las 15:00, se prevé que el viento sople a 27 km/h, lo que podría ser un alivio para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:10. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C a las 19:00 y bajando a 13°C hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día de hoy en Écija se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del sur. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.