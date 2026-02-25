El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% a primera hora de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las zonas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes de los corianos. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o encuentros familiares en parques.
El amanecer se producirá a las 08:00, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Las condiciones climáticas son propicias para actividades recreativas y deportivas, así como para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.
En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, lo que invita a los habitantes y visitantes a aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
