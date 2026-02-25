El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El 25 de febrero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, creando un ambiente agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar hasta los 22 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 43% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la disminución de la humedad permitirá que el calor sea más tolerable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas más activas del día. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará que la sensación térmica sea más placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea pasear por los parques, realizar deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Córdoba para el 25 de febrero de 2026 se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.