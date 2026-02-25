El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta experimentará un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere un día seco y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que brindará un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 48% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde, especialmente cuando el viento cambie a dirección suroeste. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén lluvias en la jornada, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:00 y el ocaso a las 19:14, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.