El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, en Cartaya, se prevé un tiempo mayormente estable con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados durante las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que la nubosidad cambie a un estado más variable. A partir de las 09:00, el cielo se tornará muy nuboso, alcanzando temperaturas de hasta 12 grados a media mañana. Sin embargo, la temperatura seguirá aumentando, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 88% en la madrugada a un 68% hacia el mediodía.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad del 25% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones actuales no indican que se materialice.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, provenientes del sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 90% en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 19:18, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos en Cartaya.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.