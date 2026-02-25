El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.
Durante la tarde, se espera que la temperatura llegue a un máximo de 20 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a lo largo del día, se irán formando nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. Esta brisa será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un toque refrescante que hará que la temperatura se sienta más agradable. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el oeste y disminuyendo su velocidad, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:12, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco, se tornará cálido y agradable en las horas centrales.
En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
