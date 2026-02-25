El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La temperatura experimentará un ligero descenso durante la mañana, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 22 grados . Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% y descenderá hasta un 49% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el día en Camas se perfila como uno de esos días ideales para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado en su mayoría, no traerá consigo la amenaza de lluvia. La combinación de temperaturas moderadas y vientos suaves hará que sea un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.