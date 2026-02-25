El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando en algunas rachas hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente más confortable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 15 grados, y el cielo continuará despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas.

El orto se producirá a las 07:54 y el ocaso a las 19:07, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.