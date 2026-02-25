El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo a partir de la madrugada y continuarán a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00 y alcanzando los 9 grados entre las 02:00 y las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 23 grados a las 15:00. Durante la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados, descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo hasta un 44% a las 13:00, lo que indica un ambiente más seco en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 90% a las 22:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 11:00. Este viento moderado puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado y las temperaturas agradables invitan a salir y disfrutar del entorno.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que promete un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.