El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas vayan ganando protagonismo, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere que será un día seco.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% y bajará hasta un 45% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A pesar de esta brisa, las condiciones generales se mantendrán agradables para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos. La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Bormujos.

En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se caracteriza por un ambiente mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las lluvias esperadas en los próximos días.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.