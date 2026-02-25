El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:52. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poca nubosidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas.

Las temperaturas en Bailén hoy oscilarán entre los 8 y los 23 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque el mediodía. Se anticipa que la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00, alcanzando los 23 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% en la madrugada y disminuyendo hasta un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, lo que puede ser ideal para quienes prefieren temperaturas más suaves.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 13 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Bailén hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

