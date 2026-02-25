El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Baeza se despertará con un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:51. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará ligeramente, pero sin llegar a cubrir completamente el sol.
Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 18:00 horas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 27% hacia la noche. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todas las franjas horarias, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad de 3 a 6 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 km/h en dirección sureste durante la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará a dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.
En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de la belleza de Baeza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- La donación de viviendas se cuadruplica en los últimos siete años en Córdoba
- Hacemos Córdoba exige explicaciones por el “deficiente funcionamiento” de la web y la aplicación de Aucorsa