El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en su punto máximo. Este incremento será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 56%, lo que sugiere un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La brisa será moderada, con vientos provenientes del sureste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y encuentros al aire libre.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La brisa continuará, aunque con una ligera disminución en la velocidad, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

Es importante destacar que, aunque el día se presenta mayormente soleado, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento. En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.