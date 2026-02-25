El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable a partir de las 12 del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 8 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a soplar desde el sur y sureste, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, aunque se estima que la probabilidad es baja, con un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y alta humedad, condiciones que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.