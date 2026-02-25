El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a media mañana, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. La humedad relativa, que comenzará en un 80% por la mañana, disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 44% en las horas más cálidas, lo que favorecerá un ambiente seco y agradable.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las nubes altas, que aparecerán entre las 15:00 y las 19:00 horas, no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que la luz solar siga predominando. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 20 grados a las 18:00 horas, y cerrando el día con un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 13 grados hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Los vientos, aunque suaves, aportarán un toque de frescura, especialmente en las horas de mayor calor. Se anticipa que la dirección del viento variará, predominando del sureste y del este, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas del día.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.