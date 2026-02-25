El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes y visitantes podrán realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde ofrecerá un tiempo más cálido y agradable, ideal para paseos y actividades al exterior.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 52% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas de mayor temperatura, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 10 y 34 km/h, predominando de dirección sur. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento pueda ser más fuerte.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad hasta el ocaso, que se producirá a las 19:16. Este clima favorable es propicio para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en los espacios públicos de Almonte. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

