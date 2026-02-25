El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará, y se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados por la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga alta, comenzando en un 94% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque aún se mantendrá en niveles considerables, alcanzando un 69% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mañana y la tarde. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvias en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se anticipan acumulaciones importantes.

Los amantes de las actividades al aire libre pueden disfrutar de la mañana, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo a medida que se acerque la tarde. En general, el día se presenta como un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con precaución ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.