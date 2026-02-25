El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, La Algaba se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y cómodo para realizar actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 14°C hacia la noche.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la mañana podría sentirse un poco más húmeda, especialmente antes de que el sol calienta con fuerza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol está programada para las 19:13, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día agradable. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la belleza de La Algaba en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.