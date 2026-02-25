El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Alcalá la Real se despertará con un cielo mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, especialmente con la brisa del sur que se prevé. A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son favorables para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo. La puesta de sol se producirá a las 19:05, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable para los habitantes de Alcalá la Real.

En resumen, el 25 de febrero se perfila como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Alcalá la Real, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un tiempo templado y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos.

