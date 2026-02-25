El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, haciendo que las temperaturas sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que variará entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar del aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Alcalá de Guadaíra sin restricciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden esperar un final de día tranquilo y fresco, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-24T20:57:12.