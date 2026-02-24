El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 24 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleva, alcanzando los 22 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 92% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h, predominando del suroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 9 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar los 12 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las temperaturas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes altas podrían limitar un poco la claridad del cielo. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que afecten la movilidad o las actividades al aire libre.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 08:00. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 19:11, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque cubierto por nubes.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo templado y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad de las temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.