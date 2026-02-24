El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque se alternará con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 42% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero con el avance del día, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas de sol.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, cuando el viento alcanzará su máxima velocidad de 22 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas, hará que el ambiente sea más agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y sin sorpresas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas desciendan rápidamente. Se espera que la temperatura mínima alcance los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:12, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada agradable y cálida.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.