El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. Durante la tarde, se prevé que el viento se mantenga en torno a los 10 km/h, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo de 19 grados hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 17:00 horas. La humedad también comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más cómoda. Hacia el final del día, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, con un cielo que seguirá despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 19:02 horas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, Úbeda disfrutará de un día primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a disfrutar del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.
