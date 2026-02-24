El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con esta misma tendencia, aunque hacia la tarde se prevé una ligera mejora, con periodos de cielo poco nuboso y despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 5 de la mañana, alcanzando los 10 grados a las 8 de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 22 grados a las 3 de la tarde y un máximo de 23 grados a las 4 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 10 de la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% a las 5 de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 61% a las 11 de la mañana y un 53% a las 12 del mediodía. Esta disminución en la humedad se verá acompañada por un aumento en la sensación térmica, lo que hará que el día se sienta más cálido a medida que avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para salir y disfrutar del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.