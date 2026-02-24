El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, ya que la temperatura puede resultar un poco elevada para algunos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h. A lo largo de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:08. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 12 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para pasear por el campo, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha esta jornada soleada y mantente hidratado mientras disfrutas del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.