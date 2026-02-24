El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados al amanecer y descenderán a 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas, lo que será un alivio ante el calor de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

El orto se producirá a las 07:54, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 19:05, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.